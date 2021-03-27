الانتهاء من رصف 23 طريقا في المنيا (صور)

أعلن العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، الانتهاء من رصف 23 طريق بنسبة انجاز 100 % من إجمالى 33 طريق تم وضعه بالخطة الأستثمارية الحالية منها طريق كوم الظهير حتى الطريق الدائرى، شارع سكة تلة، طريق عزبة الإصلاح بالبرجاية، طريق دمشير حتى كوبرى ابو طراف وجارى العمل على قدم وساق بباقى الطرق الـ 10 الأخرى حيث تراوحت نسبة الإنجاز بها نسبة 30 %.وأكد رئيس المركز على المتابعة المستمرة لإنجاز الأعمال فى الوقت المحدد لها وإزالة المشاكل التى تعيق التنفيذ، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية، والخاصة برفع كفاءة كافة القطاعات لتحقيق رضا المواطنين.وطالب رئيس المركز المواطنين بالمحافظة على الطرق وعدم رش المياه أو عمل مطبات عشوائية تؤثر بالسلب على جودة الطريق، مؤكدا على المضى قدما فى تنفيذ الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الطرق والصرف الصحى ومحطات المياه وكذلك الاهتمام بانارة الطرق لتوفير طريق مضيئ وأمن وميسر لسير المواطنين والحفاظ على سلامتهم.