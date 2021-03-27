كريم قاسم يشارك في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

حرص النجم كريم قاسم على حضور افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي يشارك في فعالياته كضيف للمهرجان لحضور الندوات ومشاهدة الأفلام.وتم اختيار كريم قاسم من قبل مجلة Digital Studio العالمية، ليكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة الجوئز في دورتها الـ17 لعام المقرر إعلان نتائجها نهاية الشهر الحالي.كما انتهى كريم مؤخرًا من إنتاج أولى أفلامه بعنوان "الحفرة" وهو فيلم قصير من إخراج وتأليف عمرو عابد وبطولة صدقي صخر.ومن أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "مملكة أبليس" بجزئيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان كما يعرض له على منصة Netflix أفلام The First Line وSawah وليل خارجي وأوقات فراغ.