5900 إصابة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا 5 آلاف و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم السبت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض في البلاد منذ بداية الجائحة بلغ 930 ألف إصابة، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات خلال نفس الفترة 23 ألف حالة.وبلغ عدد الرومانيين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا نحو مليون و900 ألف شخص.وأعلنت السلطات الرومانية عن فرض قيود جديدة وسط ما تشهده البلاد من أعداد متزايدة لإصابات (كوفد-19)، وستدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد.