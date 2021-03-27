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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

موارد بديلة.. «الدستور» داخل مركز التميز المصري لتحلية مياه البحر

السبت 27/مارس/2021 - 05:25 م
تحلية مياه البحر
تحلية مياه البحر
سمر محمدين
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شرعت الدولة في تنفيذ خطط استراتيجية تهدف اإلى التنوع في مصادر الموارد المائية في مصر، وذلك من خلال إيجاد وحلول جديدة غير تقليدية لتقليل فاقد المياه من ناحية ومن ناحية أخرى للتوسع في موارد المياه.

ومؤخرًا منذ أيام قليلة ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن وضع استراتيجية وزارة الموارد المائية والري التي ترتكز على عدد من المحاور القومية.

تستهدف الخطة الجديدة لوزارة الموارد المائية استحداث طرق جديدة للحصول على المياع وترشيد الاستخدام وتقليل الفاقد، فضلا عن التنمية والتوعية بخطورة إهدار المياه، باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعد تحلية مياه البحر أحد أبرز الموارد المائية الحديثة التي سعت الدولة في تنفيذها، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر على مستوى عدد من المحافظات.

ارتفع معدل الاعتماد على المياه المحلاه من البحر فى أغراض الشرب، إلى 35. مليار م3 سنة خلال 2017 حتى 2019، مقارنة بحوالي 0.25 مليار فى 2015 - 2016.

وتجولت "الدستور" داخل مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بالمركز القومي لبحوث الصحراء، الذي يعمل على مشروع استراتيجي بشأن التحالف القومي لتمصير صناعة معدات محطات تحلية المياه لتوفير النفقات للاقتصاد المصري بدلا من استيرادها من الخارج.

زارت "الدستور" مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بالمركز القومي لبحوث الصحراء، وهناك التقينا الأستاذ الدكتور "حسام شوقي"، مدير مركز التميز وأستاذ كيمياء المياه؛ وذلك لمعرفة ما وصل إليه مشروع التحالف القومي في صناعة معدات محطات تحلية المياه بأيادٍ وسواعد مصرية، كان قد أعلن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

يستهدف مشروع التحالف القومي لتكنولوجيا تحلية المياه توفير النفقات للاقتصاد المصري وتخفيض التكاليف، من خلال التصنيع المحلي لعدد من أجزاء مهمة في محطات التحلية.

وعليه يتم الاستعانة بسواعد مصرية في المشروع وتخفيض تكلفة إنتاج وحدة المياه المالحة، وزيادة المكون المحلى لإنتاج هذه التقنية وتصنيعه محليًا لأول مرة بخبرات مصرية، بدلًا من الاعتماد على مصدرين وحيدين لتكنولوجيا تحلية المياه.

يذكر أن مركز التميز المصري بمركز بحوث الصحراء هو مركز متخصص في أبحاث تحلية المياه في الشرق الأوسط وقد افتتح عام 2016، ويموله صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

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