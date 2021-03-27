740 إصابة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، 740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها أربع حالات وافدة.وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 154 ألفًا و905 حالات، تعافى منها 143 ألفًا و468 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 9 آلاف و894 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1543 حالة، بعد تسجيل 11 حالة جديدة.