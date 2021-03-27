1199 إصابة وحالتا وفاة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله في تصريح نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية إن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 340 ألفًا و642 حالة، بينهم 14 ألفًا و209 حالات نشطة".وأعلن المسئول الماليزي تعافي ما يزيد عن 325 ألفًا و182 شخصًا بعد تسجيل 1257 حالة أمس، بينما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1257 حالة.