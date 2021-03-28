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محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

الأحد 28/مارس/2021 - 07:53 ص
الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 28-3-2021، وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاحد، نهارا مائلة للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، لطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا
والطقس ليلا بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

حالة الأمطار
وفرص أمطار حقيقية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة.

تفاصيل حالة البحر المتوسط اليوم
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ويقدم لكم موقع «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة اليوم الأحد

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 14
وادى النطرون 20 12
طنطا 19 13
شبين الكوم 20 12
دمنهور 19 12
بلطيم 18 12
مطروح 17 13
السلوم 18 12
سيوة 20 08
بورسعيد 19 14
دمياط 18 14
الزقازيق 20 12
المنصورة 19 12
الاسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 19 13
رفح 18 14
رأس سدر 21 11
نخل 20 08
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 18 07
الطور 24 14
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 16
الفيوم 21 12
بنى سويف 21 12
المنيا 22 12
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 25 13
الأقصر 26 14
أسوان 27 14
إدفو 27 14
أبوسمبل 28 15
الوادى الجديد 26 14
شلاتين 27 17
أبورماد 28 16
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18

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