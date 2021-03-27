تطوير طرق مدينة الزينية شمال الأقصر

بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم ومتابعة اعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية قام العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر ويوسف جلال نائب رئيس المركز اليوم السبت بمتابعة استكمال اعمال رصف طريق نصرالله الأقصر العشى على مسافة ١٧٠٠ م من مستودع بسيمي حتي كوبري العير بالصعايدة.ويتم تنفيذ الأعمال من الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ومديرية الطرق والنقل بالاقصر بقيادة مهندسة بغدادية محمود موسى مديرة المشروعات والمهندس حمدى وهيب يوسف مهندس مشروعات تنفيذ شركة النوبى للمقاولات واشراف مهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز.وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفقة مدير ادرة التموين بالمركز عبدالرزاق عمر ومكى عمر رئيس قرية العشى بالمرور على المخابز البلدية لمتابعة إنتاج الخبز وتم تحرير عدد ثلاث مخالفات تموينية تضمنت محضرتوقف عن الانتاج بدون عذر، ٢ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ٣عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.