محافظ المنوفية يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز الشهداء

قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الشكر والتحية للقوات المسلحة لأدائهم المشرف في سرعة تنفيذ الأعمال والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات علي ارض الواقع، موجهًا الشكر لشباب البرنامج الرئاسي علي الجهد المبذول والتعاون المثمر مع الجهاز التنفيذي ومتابعة الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمركز ومدينة الشهداء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لقرى الريف المصري، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء شاد السكرتير العام للمحافظة ووفد المنطقة المركزية والهيئة الهندسية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.حيث تفقد المحافظ مشروع صرف صحى شمياطس بتكلفة 40 مليون جنيه تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكات إنحدار وخط طرد، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن الموقف التنفيذي للمشروع وأفاد بأنه حاليًا جاري التنفيذ في البدء في محطة الرفع وخط الطرد، حيث تم تنفيذ 1،6 كم شبكات إنحدار من إجمالي 10،8 كم بنسبة 15%، ومن المقرر نهو المشروع في ديسمبر 2021.كما تفقد المحافظ مشروع صرف صحي كفر السوالمية بتكلفة 31 مليون جنيه تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات ( إيجيكو )، ويضم المشروع محطة رفع وشبكات إنحدار بإجمالي طول 5،5 كم وخط طرد بطول 2،6 كم، حيث تفقد المحافظ غرفة اللوحة الكهربائية المغذية للمحطة، وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 90%، بالاضافة الي تنفيذ 5،7 كم شبكات إنحدار من إجمالي 6 كم بنسبة 95%، فيما تم الإنتهاء من تنفيذ 2،47 كم خط طرد من إجمالي 2،6 كم قطر 250مم بنسبة 95%، مؤكدًا أنه سيتم نهو أعمال المشروع في يونيه 2021.كما تضمنت الجولة متابعة محافظ المنوفية لمشروع توسعة محطة معالجة صرف صحي بدناصور بطاقة استيعابية 15 ألف م3 تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث سيتم إنشاء خزان المعالجة الرئيسية لخدمة أهالي قري دنشواي وأبو كلس وكفر الشبع والسوالمية وعمروس، كما تم الإنتهاء من أعمال الحفر بحوض التهوية الجديد وتم فرد طبقة السن الأولي بسمك 50 سم، كما تم الإنتهاء من عمل الطبقة الثانية لتربة الإحلال.وشملت الجولة متابعة محافظ المنوفية للأعمال الإنشائية لمشروع توسع مدرسة الوحدة المجمعة الإبتدائية بدراجيل ( جناح جديد ) بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 5 مليون جنيه بإجمالي 24 فصل دراسي، وكذا الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد شوقي الفقي الاعدادية بدراجيل إحلال جزئي ( جناح جديد ) بقيمة تعاقدية تزيد عن 5 مليون جنيه بإجمالي 12 فصل دراسي، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة كان لها نصيب كبير من مبادرة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد القري بالمرحلة الأولي 81 قرية بنطاق مركزي أشمون والشهداء، مشددًا محافظ المنوفية بإزالة أية عقبات تواجه تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية والتعامل الفوري معها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.