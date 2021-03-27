الرجوب: غدًا إقرار قائمة حركة فتح لخوض الانتخابات

وأضاف الرجوب في حديث مع إذاعة (صوت فلسطين) أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس تضمن نقاشًا عميقًا وشاملًا لآليات تشكيل القائمة التي ستعبر عن كل مكونات الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته الأكاديمية والنقابيين ورجال الأعمال وشخصيات مستقلة، لضمان أن تكون القائمة معبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني وقادرة على مواجهة التحدي وإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقلال.وتابع: "تم الاتفاق على استكمال الحوار على مستوى اللجان المشكلة خلال الـ24 ساعة المقبلة، يتلوه اجتماع يوم الأحد لإقرار القائمة كاملة بكل مكوناتها برؤية استراتيجية تنسجم مع فكر فتح، بعد ذلك سيكون هناك لقاء موسع يشارك فيه المجلس الثوري والاستشاري وأمناء سر الأقاليم للمصادقة على القائمة".وأكد الرجوب أن "حركة فتح لن يكون لها إلا قائمة واحدة، هذه الحركة بفكرها وسلوكها وخطابها الوطني لا أحد يستطيع الخروج عنها، حركة فتح لا تخطيئ وتستنهض قواها ونحن في أخطر مرحلة منذ نكبة عام 1948، وشعبنا يدرك أهمية حركة فتح".