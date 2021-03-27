تعرف على تفاصيل لقاء محافظ بني سويف بمدير فرع التأمين الصحي

اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي، والدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى.وذلك لبحث الموقف الخدمي للفرع وسير المنظومة الصحية بالمستشفى التي تعتبر ركيزة رئيسية بالمنظومة، خاصة مع الجهود المبذولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا ضمن المستشفيات المخصصة لهذا الغرض على مستوى المحافظةوهنأ المحافظ مدير الفرع الجديد مؤكدا أن الدولة تضع ثقتها في شبابها وأنهم قادرون على الدفع بجهود التنمية التي تنشدها الدولة ويطمح إليها المواطنون، خاصة في ظل قيادة سياسية تؤمن بشباب الوطن وقدرتهم على القيادة وتحمل المسؤوليةوطالب المحافظ ببذل المزيد من الجهد، والعمل خارج الصندوق، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد،من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمة الصحية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع في مجال تنفيذ خطة الدولة في مجابهة تداعيات كورونا.وناقش المحافظ مستجدات تنفيذ برتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الفرع وكليه الطب بجامعة بني سويف،في مجال تفعيل وتعظيم سبل التعاون بين كلية الطب وفرع التأمين الصحي لتحسين مستوى الخدمة الصحية، خاصة في مجال تلبية احتياجات المستشفى من الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، لاسيما في التخصصات غير المتوافرة، على مستوى عيادات التأمين بالمحافظة، وذلك في بداية الشهر القادم.حيث أكد المحافظ على أهمية البرتوكول الذي يأتي ضمن سلسلة التعاون بين المحافظة والجامعة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخدمة والنهوض بالمجتمع السويفي، مؤكدا على أن البرتوكول سيدعم جهود تطوير وتحسين الخدمة الصحية، ومطالبا بتذليل كافة المعوقات للبدء في تنفيذ بنوده.وناقش المحافظ موقف القطاع الصحي بالمحافظة والتأكيد على توافر كافة المستلزمات الوقائية والأدوية للحفاظ علي سلامة الفرق الطبية وكافه العاملين بمستشفى التأمين الصحي بنى سويف،والتأكيد على التعاون والتكامل بين مقدمي الخدمة الصحية بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة لتقديم خدن صحية بالمستوى المطلوب.وخلال الاجتماع استعرض مدير الفرع أعمال فرع التأمين الصحي وسير منظومة العمل، والذي تضمن أهم المشاريع الجاري تنفيذها والخطوات والإجراءات المنفذة في هذا القطاع الحيوي من خلال دعمه بالأجهزة والمعدات الطبية وتأهيل وتطوير المباني والعيادات التابعة له.أشار مدير الفرع إلى أنه جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتشغيل قسطرة القلب، وكذلك تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية وأنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد مع أخصائي الأشعة، وأن من أهم المشروعات الجارية:الانتهاء من إجراءات ترخيص إنشاء عيادة ببا الجديدة، وجاري طرح مناقصة إنشاء مبني الأورام والمناظير،وكذلك العرض على رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للتأمين الصحي للموافقة علي البدء في إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء عيادة ناصر الجديدة.