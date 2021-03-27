الوزيرة الأولى بأيرلندا الشمالية تتلقى لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا

تلقت الوزيرة الأولى بإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني أرلين فوستر، جرعتها الأولى من لقاح شركة "أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت أن زعيمة "الحزب الاتحادي الديمقراطي" (التي تبلغ من العمر 50 عامًا) أصبحت مؤهلة في وقت سابق الشهر الجاري لتلقي اللقاح عندما أتاح برنامج التطعيم في بلادها تلقيح الفئة العمرية للبالغين 50 عامًا وأكبر.وأعربت فوستر بعد تلقيها الجرعة عن سعادتها في أخذ دورها والحصول على اللقاح اليوم، لافتة إلى أن برنامج التطعيم يحقق نتائج حقيقة، وأن هناك مستويات منخفضة من الإصابة في الفئة العمرية التي تزيد على 60 عامًا، مشيرة إلى أن عدد حالات التفشي النشط في دور الرعاية يتقلص بصورة جيدة إلى أعداد من رقم واحد.