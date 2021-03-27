نائب: «الصعايدة» ضربوا أروع الأمثلة في مساعدة مصابي قطاري سوهاج

قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ إن أهالي الصعيد خاصة الشباب ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والعطاء بالتسارع إلى المستشفيات والتبرع بالدم إلى مصابي حادث قطاري سوهاج، فضلًا عن تبرع البعض بسياراتهم لتوصيل المتبرعين والمصابين.أضاف محسن، في تصريحات السبت أن معدن الشعب المصري الأصيل يظهر في الشدائد والأزمات بتقديم الدعم والمساندة للدولة والوقوف خلف القيادة السياسية، للرد على الشائعات والفتن التي أثارتها قوى الشر والمغرضين، مستغلين الحادث في إثارة الفوضى وزعزعة استقرار الدولة، إلا أنهم لم ينجحوا كالعادة بفضل شهامة الصعايدة ووعي المصريين.ونعى عضو الشيوخ ضحايا الحادث الأليم من مصابين وشهداء، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين برحمته وأن تكون هذه الحادثة الأخيرة التي تشهدها القطارات في مصر.