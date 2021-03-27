تايوان: 7 إصابات بكورونا.. والإجمالى يرتفع لـ1020

أعلن مركز القيادة الوبائية المركزية في تايوان، اليوم السبت، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وافدة من الخارج.وقال المتحدث باسم المركز، تشوانج جين هسيانج، في تصريحات أوردتها صحيفة (فوكس تايوان)، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تايوان بلغ حتى الآن ألفا و20 إصابة، بينهم 904 إصابات وافدة من الخارج، وتماثل 978 شخصًا للشفاء، في حين توفي 10 آخرون إثر إصابتهم بالفيروس التاجي.