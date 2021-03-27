8798 إصابة بكورونا في هولندا

أظهر إحصاء عام أن السلطات الصحية في هولندا سجلت 8798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيالساعات الأربع والعشرين الماضية، اليوم السبت، وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ أوائل يناير.وتوقع المعهد الوطني للصحة استمرار الزيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال أبريل حتى في ظل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في البلاد والتي تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة والخاصة.