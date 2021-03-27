8798 إصابة بكورونا في هولندا
السبت 27/مارس/2021 - 05:16 م
وكالاتطباعة
أظهر إحصاء عام أن السلطات الصحية في هولندا سجلت 8798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في
الساعات الأربع والعشرين الماضية، اليوم السبت، وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ أوائل يناير.
وتوقع المعهد الوطني للصحة استمرار الزيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال أبريل حتى في ظل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في البلاد والتي تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة والخاصة.
الساعات الأربع والعشرين الماضية، اليوم السبت، وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ أوائل يناير.
وتوقع المعهد الوطني للصحة استمرار الزيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال أبريل حتى في ظل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في البلاد والتي تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة والخاصة.