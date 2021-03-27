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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تنمية مهارات ذوي الهمم» ندوة بمركز شباب كرموز غرب الإسكندرية

السبت 27/مارس/2021 - 05:10 م
مركز شباب كرموز
مركز شباب كرموز
هبه عويضه
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نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية ندوة بالتعاون مع فرع شباب غرب بعنوان «تنمية مهارات ذوي الهمم» بمركز شباب كرموز، استمرارا لنشاط المركز في الإهتمام بذوي الهمم ورعايتهم.

افتتح الندوة مجدى الغريب مدير المركز، بالترحيب بأمهات أصحاب الهمم تقديرًا لجهدهم الكبير في تربية أبنائهم ذوى القدرات الخاصة والاستفادة من طاقاتهم.

ثم تحدثت الدكتورة هناء أبو الحسن استشارى التربية الخاصة والإرشاد الأسرى، عن أهمية الاكتشاف المبكر لذوى الهمم وكيفية التعامل معهم، لافتةً إلى أن الأم هى أول من تقوم بالتربية، ثم باقى الأسرة ثم المجتمع والمدرسة، ولكل منهم دور فى غرس الثقة لدى هؤلاء الأطفال، خاصة أن هذه الفئة وصلت إلى 18 مليون حالة فى مصر.

وتابعت أن قدوم طفل معاق فى الأسرة يمثل وضع مؤلم وحرج لها وأن الإعاقة تختلف من شخص لآخر، وأن أسرة المعاق تحتاج إلى الدعم النفسى لتقبلها أيًا كان نوعها ودرجتها، مع التعرف على كيفية التعامل معها.

وأوضحت «أبو الحسن» كيفية التعرف على الهوايات والمهارات التى يتمتع بها هؤلاء الاطفال وأساليب تنميتها ليتفوقوا فيها ويصبحوا نماذج مشرفة مع غرس الثقة بالنفس لديهم، مع توفير الخدمات التى تحتاجها هذة الفئة من رعاية صحية، ودعم مادى، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل منهم، مع تنمية مهارات الأسرة فى التعامل معهم من خلال مراكز متخصصة بالجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، وتوفير الرعاية بالمدارس التى بها دمج لتنمية مهارات هذة الفئة.

وفي ختام الندوة تم مناقشة عدد من المشكلات التي يواجهها الأهالي منها عدم توفر فرص العمل لذوي الاحتياجات وأيضا استغلال بعض الاهالي لهم في العمل لديهم بدون أجر.

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