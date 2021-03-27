عمومية «الإنتاج الإعلامي» تجدد الثقة في رئيس وأعضاء المجلس

وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في اجتماعها الـ25 على تقرير مجلس إدارة الشركة بنسبة 100%، مؤكدة ثقتها في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بعد النتائج التي وصلت إليها المدينة خلال السنوات الخمسة الماضية، وجددت الجمعية ثقتها في رئيس وأعضاء المجلس.وعقدت الجمعية العمومية للمدينة بحضور المساهمين وممثلى المؤسسين، واكتمل النصاب القانوني بحضور 78% من مالكى الأسهم.واعتمدت الجمعية توزيع الأرباح بواقع سهم لكل 19 سهمًا بعد أن حققت المدينة أرباحًا تجاوزرت 103 ملايين جنيه رغم ظروف جائحة كورونا، ورغم استحواذ المدينة على 98% من أسهم الشركة العربية الفندقية بـ233 مليون جنيه، وكذلك استكمال إنشاء مركز الخدمات الإعلامية للقنوات العربية والأجنبية بالعجوزة بأحدث المعدات والتجهيزات الهندسية لتقديم خدمات مميزة لهذه القنوات.