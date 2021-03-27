الإثنين.. توزيع جوائز مسابقة المواهب الأدبية لعام 2020

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات، برئاسة الدكتورة إيمان نجم، حفل توزيع جوائز مسابقة المواهب الأدبية لعام 2020 دورة خيري شلبي، وذلك في الرابعة من عصر الإثنين المقبل بقاعة المجلس بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية.يبدأ الحفل في الرابعة مساءً، للاستقبال ةالتسجيل، ثم الكلمة الافتتاحية للدكتورة إيمان نجم، تليها تقديم الدكتورة أماني لأعضاء لجنة التحكيم وتسليمهم شهادات التقدير، وكذلك المشاركين في المسابقة لغير الحاصلين على مراكز، يتبعها دعوة الدكتور هشام عزمي لتسليم الفائزين بالمراكز (الثالث – الثاني – الأول)، ويختتم الحفل بكلمة للكتور هشام عزمي.ونظمت مسابقة المواهب الأدبية 4 مرات من قبل وهى دورة الراحل إبراهيم أصلان، ودورة الراحل محمد البساطي، ودورة الروائي بهاء طاهر، ودورة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وقد كان لهذه المسابقات دور كبير في اكتشاف عدد لا بأس به من المواهب الشابة التي أثنى عليها النقاد والمتخصصين في المجالات الأدبية المختلفة.كما تم الإعلان عن المسابقة في أول أكتوبر من كل عام وينتهي من استلام الأعمال في آخر ديسمير من نفس العام، ثم يتم إعلان النتائج المشاركين بعد الإنتهاء من فحص الأعمال واعتمادها من الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.