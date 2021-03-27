رئيس قناة السويس: «بعد التحقيقات هيبقى في كلام في موضوع الغرامات»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميًا جهود التعامل مع السفينة الجانحة.









وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود تعويم السفينة الجانحة، اليوم السبت، أن الخطأ الفني أو البشري قد يكون أسهم في جنوح السفينة، ونأمل فى تجنب اللجوء إلى تخفيف حمولة السفينة.









وأوضح أن قناة السويس لديها قدرات وإمكانيات كبيرة تعمل على زيادتها وتطويرها، لافتًا إلى أنه لولا تطوير المجرى الملاحي ما استطعنا استيعاب هذا العدد الكبير من السفن.







