تشييع جنازة المخرج هانى إسماعيل والعزاء الثلاثاء

تتلقّى أسرة المخرج الكبير هاني إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا، أمس الجمعة، العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل، عقب صلاة المغرب.وشيّع جثمان المخرج الكبير، السبت، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.هاني إسماعيل قدم عددا من الأعمال الفنية الناجحة، من بينها مسلسل "الحساب" 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر"، وبدأ مشواره المهني بعدة سهرات تليفزيونية، لكن شهرته كمخرج جاءت بعد تقديمه مسلسل الحساب.