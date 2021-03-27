«جنان بجنان» أحدث أعمال باسكال مشعلانى الغنائية

تستعد المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني لطرح أحدث أعمالها الغنائية "جنان بجنان" بطريقة الفيديو كليب، مساء اليوم السبت، عبر قناتها على يوتيوب، وذلك في السادسة مساءً.ويعتبر طرح الأغنية بالتزامن مع عيد ميلاد باسكال مشعلاني، وهى من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى.كان آخر أعمال باسكال دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر، وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يا بخت اللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله، لكن أبوابه مفتوحه.