«تعويضات وبدائل».. 18 حقيقة كشفها رئيس قناة السويس عن السفينة الجانحة

عقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر اليوم بنادي الشاطئ بمحافظة السويس، للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة.وترصد «الدستور» أهم تصريحات رئيس هيئة قناة السويس.- نسبة الحوادث في قناة السويس لا تذكر وتكاد تكون 0%.- سرعة الرياح ليست السبب الوحيد لجنوح «إيفر جرين».- مكان الحادثة لم يكن في قناة السويس الجديدة لكن في المدخل الجنوبي على بعد 35 كيلو من السويس.- عملية التكريك مهمة لتسهيل تعويم السفينة الجانحة في مياه قناة السويس- تم التواصل مع مالك السفينة الجانحة لتوحيد جهود العمل في التعامل مع جنوحها بممر القناة، وتحديد سيناريوهات العمل المطلوب، في نفس يوم الحادث الموافق الأربعاء الماضي.- نتائج الأعمال في اليوم الأول للحادث لم تكن مجدية بشكل كاف- أمر الغرامات التي سيتم فرضها على الشركة المالكة للسفينة «إيفر جيفن» سيكون بعد التحقيقات الجارية حاليا لمعرفة أسباب جنوح السفينة بقناة السويس.- العملية صعبة ولو لجأت السفن لطريق رأس الرجاء الصالح سيكون أصعب في المرور، وقناة السويس كممر ليس له دخل بالحادث وغير متعمد أو مقصود وليس لنا تأثير به.- العام الماضي حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 5 مليارات و600 مليون دولار- السفينة الجانحة اخترقت ضفة القناة وبنك القناة، وبالتالي كان لابد من التعامل معها بواسطة الحفارات من الخارج- تم الدفع في اليوم الأول من الحادث بـ5 قاطرات وكان هناك 9000 طن من المياه تم تخفيفهم لمساعدة السفينة على الارتفاع على سطح المياه- عدد القاطرات المشاركة في أعمال تكريك السفينة البنمية الجانحة ارتفع من أربعة يوم الثلاثاء إلى 14 قاطرة تعمل على تعويم السفينة الآن- تعهد بعد انتهاء الأزمة سيتم العمل على مدار 24 ساعة متواصلة؛ للانتهاء من كافة السفن العالقة، مشيرا إلى أن الخطأ الفني أو البشري قد يكون أسهم في جنوح السفينة.- الصور المتداولة على السوشيال ميديا، عن الكراكات التي كانت بجوار السفينة الجانحة غرضها ليس تحريك السفينة وإنما إنقاذ التانك الخاص بالسفينة.- سيتم تخفيف حمولة السفينة عن طريق حاويات فارغة- عمليات التكريك تصل لعمق 18 مترا لتعويم السفينة الجانحة.- عدد السفن في الانتظار 321 في الشمال والجنوب.- الجزر والصخور وحجم السفينة أبرز العوائق أمام تعويم «إيفر جرين».