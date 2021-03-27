رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«تعويضات وبدائل».. 18 حقيقة كشفها رئيس قناة السويس عن السفينة الجانحة

السبت 27/مارس/2021 - 04:58 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
إيمان ماهر
طباعة
عقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر اليوم بنادي الشاطئ بمحافظة السويس، للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة.

وترصد «الدستور» أهم تصريحات رئيس هيئة قناة السويس.

- نسبة الحوادث في قناة السويس لا تذكر وتكاد تكون 0%.
- سرعة الرياح ليست السبب الوحيد لجنوح «إيفر جرين».
- مكان الحادثة لم يكن في قناة السويس الجديدة لكن في المدخل الجنوبي على بعد 35 كيلو من السويس.
- عملية التكريك مهمة لتسهيل تعويم السفينة الجانحة في مياه قناة السويس
- تم التواصل مع مالك السفينة الجانحة لتوحيد جهود العمل في التعامل مع جنوحها بممر القناة، وتحديد سيناريوهات العمل المطلوب، في نفس يوم الحادث الموافق الأربعاء الماضي.
- نتائج الأعمال في اليوم الأول للحادث لم تكن مجدية بشكل كاف
- أمر الغرامات التي سيتم فرضها على الشركة المالكة للسفينة «إيفر جيفن» سيكون بعد التحقيقات الجارية حاليا لمعرفة أسباب جنوح السفينة بقناة السويس.
- العملية صعبة ولو لجأت السفن لطريق رأس الرجاء الصالح سيكون أصعب في المرور، وقناة السويس كممر ليس له دخل بالحادث وغير متعمد أو مقصود وليس لنا تأثير به.
- العام الماضي حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 5 مليارات و600 مليون دولار
- السفينة الجانحة اخترقت ضفة القناة وبنك القناة، وبالتالي كان لابد من التعامل معها بواسطة الحفارات من الخارج
- تم الدفع في اليوم الأول من الحادث بـ5 قاطرات وكان هناك 9000 طن من المياه تم تخفيفهم لمساعدة السفينة على الارتفاع على سطح المياه
- عدد القاطرات المشاركة في أعمال تكريك السفينة البنمية الجانحة ارتفع من أربعة يوم الثلاثاء إلى 14 قاطرة تعمل على تعويم السفينة الآن
- تعهد بعد انتهاء الأزمة سيتم العمل على مدار 24 ساعة متواصلة؛ للانتهاء من كافة السفن العالقة، مشيرا إلى أن الخطأ الفني أو البشري قد يكون أسهم في جنوح السفينة.
- الصور المتداولة على السوشيال ميديا، عن الكراكات التي كانت بجوار السفينة الجانحة غرضها ليس تحريك السفينة وإنما إنقاذ التانك الخاص بالسفينة.
- سيتم تخفيف حمولة السفينة عن طريق حاويات فارغة
- عمليات التكريك تصل لعمق 18 مترا لتعويم السفينة الجانحة.
- عدد السفن في الانتظار 321 في الشمال والجنوب.
- الجزر والصخور وحجم السفينة أبرز العوائق أمام تعويم «إيفر جرين».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة


الصور

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

الأكثر قراءة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد حسن عبد السلام

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

حنان مطاوع تلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح بمنصة أيام القاهرة للمونودراما

نص كلمة أحمد المريخي في حفل توقيع «الزينة.. سيرة وجع»