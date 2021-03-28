«إقامة ووجبات».. حكاية مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج

توالت المواقف الإنسانية لأهالي سوهاج تجاه المغتربين من أسر ضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع في مركز طهطا ظهر الجمعة، وراحَ ضحيته أكثر من 19 وفاة و114 إصابة.



صبري النحاس صاحب المطاعم

في الوقت الذي شهدت فيه السماء أصوات الصراخ والنحيب للمستغيثين وارتوت الأرض بدماء المصابين والمتوفين، وغيّمت الأجواء بدموع الباكين، وصاح كُلّ من كان متواجدًا في موقع الحادث، وارتجفت عيون المصريين من الحزن والبكاء؛ كان هُناك جانب إيجابي من أهالي سوهاج بتقديم سُبل الدعم لأسر المصابين واحتواء ضالتهم.



مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج

وعقب ساعات من الإعلان عن ذلك الحادث المروع، خاصة بعدما عَلت أصوات الصراخ والنحيب داخل مستشفى طهطا العام، وشقّت الطرقات من سير سيارات الإسعاف التي لم تتوقف عن تحويل المصابين من موقع حادث الاصطدام إلى محيط المكان، انطلقت بدايات الدعم من أهلي سوهاج دون محسوبية أو تفكير.



مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج

«الدستور» تواصلت مع اثنين من الذين قدّموا دعمًا كبيرًا لأسر مصابين حادث القطاريين؛ وكانوا سببًا في تخفيف عبء كبير على عاتقهم من حيث الطعام واحتواء ضالتهم.



مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج

من بين توافد أهالي المصابين بحادث القطارين داخل وأمام المستشفيات، كان يراقب الحاج صبري النحاس 48 عامًا، صاحب مطعمي «وصاية الكورنيش فرع أول ووصاية طهطا فرع ثاني»، ذلك الحادث المُريب وبين عينيه دموع الحزن والأسى، ليعلن عن توفير وجبات طعام مجانية لأهالي المصابين.



مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج

ورغم أن الحاج صبري لم يكُن متواجدًا في ذلك الحين داخل أحد مطاعمه؛ إلاّ أنه على الفور التقط هاتفه وأمر العاملين بتجهيز عدد كبير من الوجبات لأهالي المصابين في حادث القطارين.



مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج

يقول النحاس، لـ«الدستور»، إنه أمر العاملين بالتوجه على الفور إلى الإذاعة المحلية الميكروفونات والمساجد في طهطا ليخبر أهالي المصابين وكل مَن يتواجد داخل وخارج مستشفى طهطا العام، بضرورة التوجه للمطعاعم للحصول على الطعام طوال تواجدهم حتى انتهاء الوضع الحالي.



مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج

ولأن الإذاعات وأصوات النداء لم يسمعها الأهالي والمتواجدين داخل المستشفى، قام المطعم بتجهيز عدد كبير من الوجبات وذهب العاملين بها إلى مستشفى طهطا العام، وقاموا بتوزيعها على الحاضرين بما فيهم الأطقم الطبية.



يصف النحاس جموع الأهالي بعد أن وصل إلى مستشفى طهطا العام بالأمر المُريب، ليعلن مرةً أخرى عن تجهيز وجبات أخرى لأهالي المصابين داخل المستشفى الجامعي، ليصبح الأمر أمرين.



مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج

يؤكد النحاس أنَّ عملية التبرع بالوجبات لأهالي مصابي حادث قطاري سوهاج لم تكُن شهرة نهائيًا، إنّما لوجه الله، كما أنّها جاءت من باب الصدقة جارية على روح والدة التي صعدت لخالقها قبل 16 يومًا من تاريخ اليوم.



عقب ساعات من إعلان «صبري» بتوفير الوجبات والمشاركة الإنسانية اتجاه أسر المصابين والمغتربين، خرجت دار الإنسانية لضيافة مرضى الأورام معلنة عن استقبالها لأهالي المصابين طوال فترة تواجدهم.



مطعم ودار ضيافة لأهالي مصابي سوهاج