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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021

السبت 27/مارس/2021 - 06:43 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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ما زالت عمليات البحث مستمرة من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021، عبر مؤشرات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات، وقبل الاختبارات الشهرية بساعات قليلة، وذلك للتدريب على النظام الجديد للامتحانات الشهرية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، التي جاءت منعًا للتكدس والازدحام، نظرًا لجائحة كورونا المستجدة، وتطويرًا للعملية التعليمية.

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2021

قامت وزارة التربية والتعليم، بتحميل عدد من النماذج الاسترشادية الخاصة بالامتحانات لشهر مارس لطلاب الصف الخامس الابتدائي، حيث تساعد الطلاب على اجتياز الامتحان الشهري بسلام، فقد تتضمن تلك النماذج شكل وهيئة الاختبار الشهري، حيث جاءت كل المواد في ورقة إجابة واحدة، امتحان متعدد التخصصات، وجاء شكل الأسئلة على نظام " اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس" وأكمل النقاط التالية، بطريقة سهلة ومبسطة.

طريقة امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل إطلاق نظام الامتحانات الشهرية كبديل للامتحانات النهائية في كل مادة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، حيث أكدت أنه سيتم إلغاء الامتحانات النهائية بشرط أن تكون الامتحانات في جميع المواد في ورقة واحدة، وبالتالي يتم اختبار الطلاب ليوم واحد فقط، لجميع طلاب على مستوى محافظات مصر، وفي جميع المدارس والمعاهد الأزهرية.
 
رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن للطلاب الذين يريدون دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتحميل نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي من خلال الرابط التالي: moe.gov.eg، حيث يمكن للطلاب معرفة طريقة الامتحانات من خلال الاختبارات التي وضعتها الوزارة.

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي


من المقرر أن يجرى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان الشهري يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري 2021، حيث يؤدى الطلاب جميع المواد في ورقة واحدة.

ويذكر، أن وزارة التربية والتعليم، اطلقت الكثير من المنصات التعليمية الإلكترونية، لطلاب لجميع المراحلة التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية، وذلك لمتابعة دروسهم، والمقررات الدراسية، والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تحميل نماذج الامتحانات الجديدة.

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