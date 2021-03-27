ضبط أحد مرتكبي واقعة إطلاق نار فى الهواء بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، أحد مرتكبي واقعة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء، صباح أول أمس الخميس، بميدان الدولفين ومستشفى الصدر ومجمع مواقف قنا.وكشفت التحريات برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، أن وراء ارتكاب الواقعة "عثمان.ج.ع، 28 عامًا، وابن خالته حمدي.ع، عاطلين، يقيمان بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.وأوضحت أن المتهمين عليهما ثأر ويحملان سلاحًا ناريًا بدون ترخيص، وعند رؤيتهما لكمين أمني، أخرجا السلاح وأطلقا الأعيرة النارية في الهواء بميدان الدولفين وفرا هاربين خوفًا من القبض عليهما.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود إشارة من مجلس مدينة قنا بإطلاق مجهولين يستقلون سيارة ملاكي رقم "825 س وا" أعيرة نارية أمام مستشفى الصدر وميدان الدولفين بمدينة قنا.