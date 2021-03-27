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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أحد مرتكبي واقعة إطلاق نار فى الهواء بقنا

السبت 27/مارس/2021 - 05:48 م
ضبط
ضبط
قنا: إسلام البكري
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ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، أحد مرتكبي واقعة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء، صباح أول أمس الخميس، بميدان الدولفين ومستشفى الصدر ومجمع مواقف قنا.

وكشفت التحريات برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، أن وراء ارتكاب الواقعة "عثمان.ج.ع، 28 عامًا، وابن خالته حمدي.ع، عاطلين، يقيمان بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

وأوضحت أن المتهمين عليهما ثأر ويحملان سلاحًا ناريًا بدون ترخيص، وعند رؤيتهما لكمين أمني، أخرجا السلاح وأطلقا الأعيرة النارية في الهواء بميدان الدولفين وفرا هاربين خوفًا من القبض عليهما.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود إشارة من مجلس مدينة قنا بإطلاق مجهولين يستقلون سيارة ملاكي رقم "825 س وا" أعيرة نارية أمام مستشفى الصدر وميدان الدولفين بمدينة قنا.

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