«سكة البحر» يشارك فى مهرجان مالمو للسينما العربية

يشارك الفيلم المصري القصير سكة البحر للمخرج محمد سليمان في العديد من المهرجانات السينمائية، حيث يشارك في مهرجان كليفلاند الدولي للأفلام الذي يعد أكبر مهرجان سينمائي بأوهايو، وهو أيضًا من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار، يقام في الفترة من ٧ وحتى ٢٠ أبريل المقبل.كما يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام بدولة السويد المزمع إقامته في الفترة من ٦ - ١١ أبريل ٢٠٢١.تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى تربوي، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية، وفيها صراع بين الأبطال، إضافة إلى بعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.و"سكة البحر" بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، وتأليف حاتم عبدالله، وإخراج محمد الوحش.