البرلمان العربى يؤكد ثقته فى إجراءات إعادة حركة الملاحة بالقناة

أعرب البرلمان العربي عن ثقته في جميع الإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.ونوه البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم السبت، بالإمكانيات المتوافرة لدى مصر في هذا الشأن، مشيرا إلى أن السلطات المصرية بادرت بالتعامل على الفور مع هذا الحادث الاستثنائي.وأكد البرلمان دعمه ومساندته للجهود المصرية لعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس، باعتبارها ممرا تجاريا يهم العالم كله.