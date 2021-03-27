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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السيادة السودانى»: اتفاق جوبا للسلام حوى جميع القضايا القومية

السبت 27/مارس/2021 - 05:56 م
البرهان
البرهان
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس "الجبهة الثورية" الدكتور الهادي إدريس، أن اتفاق جوبا لسلام السودان ليس اتفاق قبيلة أو جهة سياسية أو جغرافية محددة، بل هو اتفاق قومي للسودان كله، وحوى جميع القضايا القومية ومسألة التهميش والتخلف الذي عانت منه أقاليم البلاد المختلفة، بجانب التوزيع العادل للسلطة والثروة عبر معايير محددة.

وقال الدكتور الهادي إدريس، لدى مخاطبته، اليوم السبت، لقاء في ولاية نهر النيل "شمال السودان"، إن اتفاق جوبا تناول قضايا مهمة، في مقدمتها المؤتمر الدستوري الذي يعتبر من المحطات المهمة لقيادة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.

وأضاف أن عضو مجلس السيادة، أن اتفاق جوبا أعطى الأقاليم التي تأثرت بالحرب اهتماما لمعالجة ما ترتب عليها من آثار، وليس تمييزا لها أو منحها أفضلية خاصة.

وأشار إلى أن اتفاق جوبا لسلام السودان ساهم في استقرار السودان بإيقاف الحرب، مضيفا: "نحن نرغب في فتح الحوار مع أهل ولايتي نهر النيل والشمالية، وكل أقاليم السودان إن رأت اجحافا في حق أو جهة أو قضية معينة".

وأكد أن أمام السودانيين فرصة تاريخية لمعالجة أخطاء الماضي بحسن إدارة التنوع رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ويجب ألا نسمح مرة ثانية بفقدان أي جزء عزيز من الوطن من خلال ثقافة جديدة عبر الاستماع لآراء المواطنين والجلوس معهم في مناطقهم لوضع أساس عقد اجتماعي جديد لبناء السودان الذي يحلم به الجميع.

ودعا إلى محاربة الخطاب العنصري والجهوي، مؤكدا قدرة حكومة الفترة الانتقالية على تجاوز المشاكل في ظل الانفتاح الاقتصادي وإقبال المؤسسات الاقتصادية الدولية على الاستثمار في السودان بعد قطع علاقاتها معه في السابق، والاستفادة من القروض والمنح مع وجود قيادة رشيدة لمعالجة الاختلالات في هيكل وبنية الاقتصاد السوداني.

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