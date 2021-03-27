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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مد أجل الحكم على رئيس مجلس إدارة سينا كولا بتهمة التهرب الضريبي

السبت 27/مارس/2021 - 04:51 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس،اليوم، مد أجل الحكم على رئيس مجلس إدارة سيناكولا بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين أحمد اللواج وأمير الوكيل الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر محمد صبحي.

وكشفت التحقيقات عن أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم «مصطفى. م» رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قضت بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

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