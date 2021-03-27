ارتفاع إصابات كورونا فى أمريكا لـ30.2 مليون

ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% عن الفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، لتصل إلى 30.2 مليون إصابة حتى الساعة 07:22 صباحا بتوقيت نيويورك.وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 مليون إصابة، بزيادة 0.2% على الفترة نفسها من يوم أمس.كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.6% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بتسجيل 210 وفيات.