ارتفاع إصابات كورونا فى أمريكا لـ30.2 مليون
السبت 27/مارس/2021 - 05:53 م
وكالاتطباعة
ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% عن الفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، لتصل إلى 30.2 مليون إصابة حتى الساعة 07:22 صباحا بتوقيت نيويورك.
وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.
وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 مليون إصابة، بزيادة 0.2% على الفترة نفسها من يوم أمس.
كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.6% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.
وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بتسجيل 210 وفيات.
وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.
وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 مليون إصابة، بزيادة 0.2% على الفترة نفسها من يوم أمس.
كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.6% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.
وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بتسجيل 210 وفيات.