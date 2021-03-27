الصين تسقط نحو 36 مليون دولار من ديون موزمبيق

وقعت الصين وموزمبيق، اليوم السبت، على بروتوكول لإسقاط جزء من الديون، ينص على قيام الحكومة الصينية بإسقاط ما يعادل نحو 36 مليون دولار من ديون الصين المستحقة على موزمبيق، أي ما يعادل حوالي 1.7% من إجمالي هذه الديون.وقالت وزيرة خارجية موزمبيق فيرونيكا ماكامو، في تصريحات أدلت بها بمناسبة توقيعها على هذا البروتوكول مع السفير الصيني وانج هيجان: "إن موزمبيق كانت من بين أوائل الدول التي تلقت جرعات لقاح (فيروسيل) المضاد لفيروس كورونا، حيث تبرعت الحكومة الصينية خلال شهر فبراير بـ200 ألف جرعة من هذا اللقاح الذي تنتجه شركة (سينوفارم) الصينية".وأعربت الوزيرة ماكامو عن شكرها للحكومة الصينية على الدعم الذي قدمته لموزمبيق لمساعدتها على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).كما وقعت وزيرة خارجية موزمبيق على اتفاق مع السفير الصيني بشأن التعاون الفني، تقوم الصين بمقتضاه بتقديم منحة لموزمبيق لتمويل مجموعة من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة.وأعربت وزيرة خارجية موزمبيق عن ثقتها بأن المساعدات الصينية ستساهم في دعم جهود موزمبيق لتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة والسريعة.