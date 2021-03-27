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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج»: توفير أماكن لإقامة الأسر المغتربة المتضررة من حادث قطارى سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 04:57 م
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستقدم كل سبل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار سوهاج، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الأسر المغتربة القادمين من المراكز أو المحافظات الأخرى.

من جانبها، أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، عن استعدادها لاستقبال الحالات فاقدة الأهلية من ضحايا حادث تصادم قطارين في محطة طهطا، داخل الدار لتلقي الرعاية الصحية والنفسية لحين العثور على أهاليهم.

وأكد محمود وحيد مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، أنه يتم البحث عن السيدة راوية إحدى الناجيات من حادث قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنها في مستشفى طهطا حاليا وجار التوصل لها، مؤكدا أن الدار على استعداد لضمها وتوفير كل سبل الدعم لها حال تخلي أسرتها عنها، وليس لراوية فقط ولكن لكل الأشخاص بلا مأوى.

وأكد محمود وحيد أن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى سواء كبارا رجالا أو سيدات، وأطفالا، بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين، وإغاثة، ووجبات.

ولفت إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرا إلى أن «دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى» يعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

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