وفد رهباني روسي يزور دير العذراء بوادي النطرون

وصل إلى دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، السبت، وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.كان في استقبال الوفد لدى وصوله الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية وبعض من الآباء الرهبان، ويزور الوفد خلال جولته في مصر عددًا من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية الذي بدأ عقب زيارة البابا تواضروس، الأولى للكنيسة الروسية عام 2014 والتي نتج عنها تشكيل لجنة مشتركة من الكنيستين لتفعيل العلاقات من خلال تبادل الخبرات الرعوية والرهبانية والبعثات الدراسية.