تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

حصلت "الدستور" على صورة لميكروباص هشمها عمود مسلح عقب سقوطه من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء في الهرم.ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو وفيات، وتجرى الآن عمليات رفع الحديد لإعادة تسيير حركة المرور.وسقط، منذ قليل، حديد تسليح من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء على سيارتين وسط الشارع.وتلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط حديد تسليح من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية لفحص البلاغ.وتبين من الفحص الأولي سقوط الحديد على سيارتين، إحدهما ميكروباص ما أدى إلى تهشم أجزاء منها.