الإثنين.. عرض الفيلم الإيطالي باري في «سينما البحر المتوسط»

يواصل نادي سينما دول البحر المتوسط، عروضه فى السادسة من مساء بعد غدٍ الإثنين، بعرض فيلم "بارى"، بسينما الهناجر، وهو الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم فى مسابقة البحر المتوسط للأفلام الروائية الطويلة، فى الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائى، كما حاز مخرجه سيا ماك اعتمادى على جائزة يوسف شاهين لأفضل مخرج فى نفس الدورة.الفيلم إنتاج مشترك بين كل من اليونان وفرنسا، وهو من تأليف وإخراج سيا مالك ومن بطولة مليكة فروتن، وشاهباز نوشير، وصوفيا كوكالى وتدور قصته حول أم إيرانية تخوض رحلة بحث صعبة عن ابنها المفقود فى أثينا، وتقودها الرحلة إلى الزوايا المظلمة من المدينة.ونادي سينما البحر المتوسط، يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة.الدعوة عامة والدخول بأسبقية الحضور، ويراعى أثناء عرض الفيلم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فايروس كورونا، كما يعقب العرض ندوة خاصة عن الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوى مدير النادى.