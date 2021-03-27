«شديد البرودة ليلا».. الأرصاد توضح حالة طقس الأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الأحد، سيكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وأضاف «شاهين» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطقس ليلًا سيكون باردًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة على جنوب سيناء.وأشار إلى أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة صباحًا على القاهرة والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع اضطراب شديد على البحر الأحمر وخليج السويس.