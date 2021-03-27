كردون أمني بمحيط حادث سقوط أجزاء من كوبري ترسا على سيارتين

فرضت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، كردونا أمنيا بمحيط حادث سقوط أجزاء من حديد تسليح من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء بمنطقة المريوطية، على سيارتين وسط الشارع.وقال محمد مجدي، أحد شهود العيان بمحيط الحادث إن أجزاء من حديد التسليح سقطت على سيارتين دون أن يتسبب في أي خسائر في الأرواح.كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بسقوط حديد التسليح من أعلى كوبري تحت الإنشاء، بمنطقة المريوطية، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.وتبين بالفحص سقوط الحديد على سيارتين، إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكي، ما تسبب في تهشم أجزاء منهما، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.