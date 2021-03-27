ضبط أكثر من 1500 كمامة وقفاز مجهولة المصدر في بني سويف

قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ببنى سويف، اليوم السبت، بالإشراف على تنفيذ حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة بني سويف، وذلك ضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم.حيث استهدفت الحملة المرور على العديد من المنشآت التجارية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية والطب البيطري وقسم مباحث التموين وإدارة حماية المستهلك.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف الجهود لمواجهة كل صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كل الأجهزة المعنية، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وأسفرت الحملة عن التحفظ على 30 كجم لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وتحرير 3 محاضر في هذا الشأن، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، فيما تم ضبط 1430 كمامة و100 قفاز مجهولة المصدر بمحل أدوات رياضية، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية و4 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية.وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.