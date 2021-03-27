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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير تعليمي يقدم طريقة للإجابة على «بابل شيت» بامتحانات أولى وثانية ثانوي

السبت 27/مارس/2021 - 04:43 م
بابل شيت
بابل شيت
نورهان عبدالرحمن
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شرحت الدكتورة ماجدة نصر خبير تعليمي وعضو لجنة التعليم بالبرلمان سابقًا، طريقة الإجابة على امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام البابل شيت.

وقالت «نصر» في تصريحات صحفية، إن «البابل شيت» هو نظام تصحيح وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الامتحان عبارة عن اختيار من بين متعدد، وأن كلمة بابل شيت تعني أن الامتحان في ورقة منفصلة وأن هذه الورقة ليست بها إجابات فستكون أسئلة فقط عليها أسم الطالب، ورقة منفصلة أخري يتم إعطائها للطالب تسمى هذه «البابل شيت» مكتوب بها أرقام الأسئلة مثل السؤال رقم (أ) يندرج أسفلة (1، 2، 3، 4) بدوائر ويقوم الطالب باختيار الحل من خلال التظليل على الدائرة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر أن عملية التصحيح من خلال نظام البابل شيت لاتتم عن طريق معلمين، تتم دون أي تدخل بشري عن طريق دخول ورقة الإجابة ومكتوب عليها أسم الطالب بجهاز للتصحيح التلقائي على الجزء المظلل، موضحة أن هذا الجهاز بيظهر الدرجة مباشرة.

وأشارت إلى أن عملية التظليل تأخذ وقت، فلابد من الطالب أن يراعي وقت التظليل، مضيفة: «تظليل الدائرة الصغيرة تأخذ وقت أكثر من العلامة، لذا لابد من الطلاب مراعاة هذه النقطة أثناء الامتحان، ولكن لاداعي للقلق من هذا النظام فطريقة الحل سهلة وبسيطة».

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