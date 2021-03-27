القصير والزملوط يبحثان سبل تنفيذ المشروعات الزراعية بالوادى (صور)

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبه اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.وبحث معه المشروعات الزراعية التي يجري تنفيذها الآن على أرض المحافظة وهي مشروع تطوير منظومة الري ومبادرة إحياء صناعة الحرير وكذلك المشروعات المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية، كما بحثا أيضا سبل الإسراع بالجدول الزمني للانتهاء من هذه المشروعات.