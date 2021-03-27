«المصريين الأحرار» يكشف قصة الجنوح المتكرر للسفينة «ever given»

رصد حزب المصريين الأحرار تداول فيديوهات تكشف وجود سابقة للسفينة Ever given الجانحة في قناة السويس، وحدوث الأمر نفسه في هامبورج ٩ فبراير ٢٠١٩.وعلي الفور تواصل حزب المصريين الأحرار مع ممثليه في ألمانيا للوقوف علي حقيقة الأمر، والذين أكدوا أن ذات السفينة قبل عامين حدث جنوح لها في نهر إلبه شمال ألمانيا واقتربت بشدة من المدينة، فضلًا عن اصطدامها بمراكب شخصية ودمرت المرسي.وأوضح ممثلو حزب المصريين الأحرار، أن الحكومة الألمانية أجرت تحقيقا موسعا في الأمر، لاسيما بأنه لم تكن هناك عوامل طبيعية (رياح أو عواصف) تؤدي للأمر.وأشاروا إلى أن التحقيقات خلصت إلى وجود خلل فني أو تقني بالسفينة evergiven أو خطأ من القبطان قائدها.