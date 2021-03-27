«9 وفيات».. انتشال جثة جديدة من تحت أنقاض عقار السلام

انتشلت قوات الحماية المدنية منذ قليل جثمان أحد ضحايا عقار السلام المنهار من تحت الأنقاض، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى ٩.وتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية لرفع أنقاض عقار السلام المنهار والبحث عن وجود ضحايا تحته.وخرج ١٨ مصابًا من عقار السلام من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وما زال 6 يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة.وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).وانتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل ٢٤ مصابًا إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود ٨ حالات وفاة.