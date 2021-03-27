حصت ذهبية 100 متر فراشة وتأهلت لطوكيو.. أبرز المعلومات عن فريدة عثمان

تأهلت النجمة الفراشة الذهبية المصرية فريدة عثمان، إلى أولمبياد طوكيو، بعد إحرازها الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة، بزمن 57.84 خلال فعاليات بطولة ISCA الدولية للسباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن فريدة عثمان في سياق السطور التالية:-- فريدة هشام عثمان من مواليد 18 يناير 1995.- حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقات الـ 50 والـ 100 متر حر وفراشة وظهر.- فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة.- ولدت في إنديانابوليس بالولايات المتحدة.- بدأت السباحة في الرابعة من عمرها.- في عمر الـ١٢ مثلت مصر في دورة الألعاب العربية بمصر عام 2007.- في 2007 أصبحت أصغر متسابقة تشارك في مسابقات الـ 50 والـ 100 متر حرة وفراشة.- 2009 أصبحت أسرع سباحة في عمرها في العالم.- في البطولة الأفريقية في الدار البيضاء بالمغرب 2010 فازت فريدة بذهبية 50 متر فراشة.- فازت بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2013 بمرسين (تركيا).- فازت بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسباحة في كوريا 2019.- 2021 أحرزت الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة.