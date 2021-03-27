التضامن: معاش شهرى لمن تعرض لعجز كلى في حادث قطارى سوهاج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن كل مصاب تعرض لعجز كلي جراء حادث قطاري سوهاج سيحصل على معاش شهري مدى الحياة للقُصر أو لذويهم، وسيتم ذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمينات لصرف المعاشات الاستثنائية.وأضافت القباج، فى تصريحات، أن التعويضات ستعتمد على درجة إصابتهم، وعدد الساعات التي يقضيها في المستشفى؛ فكل من مضى مدة في المستشفى تزيد على 72 ساعة يستحق تعويضا من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه متدرجا طبقا لشدة الإصابة وأثرها على التعافي، أما إذا قضى بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة، فيبلغ ما سيتم صرفه من تعويض له 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.وأشارت الوزيرة إلى أن دور وزارة التضامن لن ينتهي بعد الحادث مباشرة، لكن سيتم إجراء دراسة حالة متأنية للأسر وأطفالها وذويهم، حيث يتم تقديم الدعم اللازم لهم، من خلال فرص التعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى المعاش، مضيفة أن أسر المتوفين والمصابين سيكونون في أيدٍ آمنة، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات الدينية، داعية الله ألا يكتب على مصر مثل هذه الحوادث، وأن تمر هذه الأزمة ويحفظ الله مصر آمنة وسالمة دائما وأبدا.