رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات أمريكية وكندية بشأن «شينجيانغ»

السبت 27/مارس/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات أمريكية وكندية؛ ردا على عقوبات مماثلة بحق أفراد وكيانات صينية بشأن قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم السبت "فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية معنية في شينجيانغ يوم 22 مارس بناء على شائعات ومعلومات مضللة.. وردا على ذلك، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على رئيس لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية غايل مانشين، ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز، وعضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ، واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية التابعة لمجلس العموم الكندي".

وأضافت "يحظر على الأفراد المعنيين دخول البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو الصينيتين، ويحظر على المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية إجراء أية معاملات مع الأفراد المعنيين أو تبادلات مع الكيان المعني، كما يستمر العمل بالعقوبات السابق فرضها من جانب الصين على الأفراد الأمريكيين الذين قوضوا بشدة سيادة الصين ومصالحها بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ".

وأكد البيان عزم الصين على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وحث الأطراف المعنية على فهم الوضع بوضوح وتصحيح أخطائها والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال.

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

«برودة ورياح وشبورة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم


الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء