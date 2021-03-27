تكريك 18 ألف متر رمال وبدء محاولة تعويم جديدة لـ«إيفر جرين»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة استأنفت أعمال التكريك مجددًا، وانتهت من تكريك 18 ألف متر رمال جديدة اليوم، وبدأت أعمال السحب مجددًا بـ14 قاطرة لسحب السفينة.ووصف الفريق أسامة ربيع حادث جنوح السفينة "إيفر جرين" في المجري الملاحي وتوقف حركة الملاحة بـ"الحادث السيئ"، مشيرا إلى أن أسبابه معقدة، مرجحا أن وراءه ربما خطأ فني أو شخصي أو بسب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.وقال ربيع إن التحقيقات ما زالت جارية، من خلال وثائق السفينة المسجلة الواقعة وظروف ملابساتها.وعقد أسامة ربيع مؤتمرا صحفيا بمدينة السويس، تناول خلاله تطورات الحادث الذي هز الاقتصاد العالمي.