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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منسق «حياة كريمة» بالغربية: العمل يجري على قدم وساق بكافة المحاور

السبت 27/مارس/2021 - 04:34 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استمرت مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في تنفيذ آليات دعم الريف المصري بمحافظة الغربية، والتي وقع الإختيار فيها علي ٥٤ قرية، و٨٨ عزبة تابعة لها بمركز زفتي محافظة الغربية.

حيث أعلنت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، أن العمل يجري علي قدم وساق وفي كافة المحاور والاتجاهات من أجل إنهاء اعمال المبادرة خلال عام، حيث توريد مواسير الصرف الصحي لقري قطاع سنبو والبدء في اعمال مد المواسير الخاصة بشبكة الصرف الصحي بالقري.

وأضافت أنه تم توزبع ٦٠ الف جنيه ضمن قافلة إجتماعية بقرية دهتورة يستفيد منها ٣٠٠ اسرة كما تم تقديم ٣ اجهزة عرائس تشمل اجهزة ومفروشات لكل عروسة كذلك تم تقديم شنط مواد غذائية بقيمة ١٢٠ جنيه لـ٣٠٠ اسرة وكذلك تنفيذ قافلة طبية وصرف العلاج للحالات بالمجان بتكلفة بلغت ٣٧ الف جنيه، وكذلك قافلة قطاع شبرا ملس التي شملت تخصصات طبية واجتماعية وتثقيفية.

وأشارت إلى أنه خلال قافلة شبراملس، تم توزيع مساعدات مالية ومواد غذائية وتجهيز عرائس، وإقامة ندوة زراعية بالقرية التي تشتهر بصناعة الكتان، بالإضافة إلي قافلة طبية بقرية كفر ششتا في تخصصات «باطنة وأطفال وعظام وجلدية ورمد»، وكذلك عيادة الكشف المبكر عن العيوب الخلقية لأمراض القلب من خلال أتوبيس متنقل مهداه من مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة قلوب أصحاء، وتم اكتشاف ٣ حالات إيجابية، وسيتم عمل الفحوصات اللازمة والعمليات لهم.

وأضافت «سامي»، أنه تم عمل زيارة ميدانية في قرية شبراملس للإنشاءات الخاصة بالصرف الصحي، تبعها زيارة حقلية إرشادية لأحد الأماكن البحثية لزراعة الكتان، وكذلك زيارات لقرى ششتا وكفر ششتا.

وأكدت منسقة مبادرة «حياة كريمة» بالغربية، أن المبادرة ستقوم بعمل قوافل مستمرة على كل القرى، إلي جانب المتابعات الميدانية المتتالية لكل المشروعات تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون مع المديريات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه قال عبد الوهاب الخضري، مساعد المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، الاعمال الجارية منذ اسبوع تمثلت في قطاعين هامين من قري المركز هما قطاع سنبو الكبري وقطاع نهطاي، ويشمل القطاعان ١٥ قرية وبدأ في القطاع الاول اعمال تركيب شبكات الصرف الصحي، وفي القطاع الثاني أعمال مد خطوط الغاز.

يُذكر ان المبادرة التي تهتم بتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، ٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابع، وتم تشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.

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