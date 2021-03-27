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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قومي المرأة» ينظم دورة تدريبية للرائدات الريفيات بالإسكندرية

السبت 27/مارس/2021 - 04:34 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، دورة تدريبية للرائدات الريفيات، فى إطار حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان» والتى تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة وللأمومة فى ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية فى الفترة من ٢٨ إلى٣٠ مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، والمهندسة سكينه البالي، واميرة سمير، ونسرين أحمد، وحكمت طه، والدكتورة هدي بشير، والمهندسة علا محيلبه، والدكتورة إيمان مانا عضوات الفرع.

وشاركت بالدورة التدريبية 16 رائدة ريفية، حيث تم تدريب الرائدات على رسائل الحملة بهدف توصيل د تلك الرسائل للسيدات بالمحافظات، وتوضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات.

كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في إرتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

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