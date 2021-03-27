توقف حركة المرور بسبب سقوط عمود من كوبري ترسا

دفعت الادارة العامة لمرور الجيزة بالخدمات الأمنية اللازمة بعد توقف حركة المرور نتيجة سقوط سقالة أحد أعمدة كوبري ترسا بطريق المريوطية التابع لحي الهرم، على إحدى السيارات، دون وقوع أية إصابات.وتسبب الحادث في توقف حركة المرور، وتكدس السيارات في الاتجاه القادم من الهرم إلى مطلع الطريق الدائري وطريق أبوالنمرس.وتتولى الشركة المنفذة حاليا رفع ما تم سقوطه من السقالة لإعادة الحركة المرورية، خاصة أن الطريق شريان حيوي يربط القادم من شارعي الهرم وفيصل بالطريق الدائري.وسقط منذ قليل حديد تسليح من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء على سيارتين وسط الشارع.وتلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط كمية من حديد التسليح من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية لفحص البلاغ.وتبين من الفحص الأولي سقوط الحديد على سيارتين إحداهما ميكروباص ما أدى لتهشم أجزاء منها.