خبير: إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية يدعم قطاع الصناعة

قال الخبير الاقتصادي هيثم تركي: إن إنشاء محطات خاصة بشحن السيارات الكهربائية في بعض المحافظات بمصر، هو أمر حتمي ولا بد منه للتشجيع على استخدام هذا النوع من السيارات.وأضاف «تركي» في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الدولة تستهدف التحول من استعمال الوقود والمواد المضرة للبيئة إلى استخدام الطاقة الكهربائية النظيفة، وبالتالي هناك اتجاه كبير من الدولة إلى توفير كل الصناعات والمنتجات اللازمة لزيادة الإقبال على السيارات الكهربائية.وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة ستعمل على زيادة محطات شحن السيارات الكهربائية عند انتشارها بشكل كبير لتغطية احتياجات المستخدمين لها، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج قطع الغيار الخاصة بها كلما زاد الإقبال على المركبات الكهربائية.